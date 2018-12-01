В Минобороны назвали дату начала сборов резервистов и военнообязанных

В Вооруженных Силах Украины с понедельника, 3 декабря, стартуют масштабные сборы резервистов и военнообязанных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Одной из составляющих подготовки Вооруженных Сил Украины к отражению вооруженной агрессии является подготовка людских резервов. С этой целью, с 3 декабря начинается цикл масштабных сборов с резервистами и военнообязанными", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что все мероприятия завершатся до начала новогодних праздников.

"В частности будут проведены сборы, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Таким образом предполагается, что все мероприятия по сборам будут завершены до начала новогодних праздников", – подчеркнули в министерстве.

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В Минобороны также подчеркнули, что масштабная мобилизация будет проводиться только в случае открытой военной агрессии.

"Вместе с тем, меры мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в Вооруженные Силы Украины будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, в областях, в которых введено военное положение, предусматривается проведение массовых сборов с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток, при которых "будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны, с целью подготовки к защите своих областей".