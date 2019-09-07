В Минобороны назвали главные "военные" сценарии для Украины

/ Фото: Минобороны Украины

Основные угрозы для Украины никуда не делись. Главное управление разведки Минобороны определило возможные сценарии для Украины до 2030 года, среди которых четыре варианта с задействованием армии.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, армия может быть задействована в четырех случаях: вооруженная агрессия против Украины; внутренний конфликт на территории Украины, который может быть поддержан извне; пограничный конфликт и возможное втягивание Украины в противостояние между мировыми державами. Он отметил, что на сегодняшний день в Украине происходит фактически второй вариант – конфликт, который поддерживается Россией.

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"Мы определили, какие наиболее актуальные вызовы и угрозы для Украины, что нужно делать для недопущения перерастания угроз в вооруженную агрессию. На основе описания безопасности среды были разработаны возможные военно-политические сценарии, которые требуют применения военной силы. Всего обработано восемь сценариев, при этом в четырех из них ведущую роль будут играть ВСУ", – сказал Скибицкий.

Если говорить о конфликте на границе, то он может быть спровоцирован агрессором за счет спецопераций. Также представитель ГУР прокомментировал вариант с втягиванием Украины в чужой конфликт.

"Если говорить об этом аспекте, мы видим, насколько сейчас идет такое мощное противостояние между США и НАТО и Российской Федерацией. И Украина стала "серой зоной" для России. Именно поэтому РФ наращивает группировку у наших границ. И мы проанализировали – может ли Украина быть втянута в этот конфликт. Кстати, он может возникнуть также в странах Балтии. И мы знаем, насколько Россия активно работает там, используя гибридные методы", – сообщил он.

Отметим, что давно известно об огромной армии РФ на границе с Украиной и не раз говорилось об угрозе масштабного наступления. Так, например, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что Россия может за сутки ударить 200-тысячной армией.

В свою очередь новый министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о планах по завершению войны на Донбассе. Он отметил, что президент Украины поставил задачу решить этот вопрос до конца года.

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