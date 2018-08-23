В Минобороны объяснили, на какие средства Украина проведет парад ко Дню Независимости

Сегодня, 11:36

На сам парад из госбюджета деньги не выделялись, отметили в министерстве

В Минобороны объяснили, на какие средства Украина проведет парад ко Дню Независимости
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Дополнительный финансовый ресурс на проведение военного парада по случаю 27-й годовщины Независимости Украинского государства Министерству обороны не выделялся, официально заявили в министерстве.

Как объяснили в Минобороны, все мероприятия по организации, подготовке и проведению военного парада происходили в рамках подготовки Вооруженных сил.

Так, например, техника, которая будет участвовать в военном параде, – это новая или модернизированная военная техника, которая, как заверили в Минобороны, не требует затрат на дополнительное обслуживание.

"Обеспечение новой военной формой, пищевое и другие виды довольствия, вопросы размещения личного состава предусмотрены военнослужащим в соответствии с действующим законодательством, в установленных нормах, в рамках содержания Вооруженных сил Украины", – добавили в пресс-службе Минобороны Украины.

Также и подготовка личного состава, экипажей военной техники и летных экипажей предусмотрена соответствующими программами и планами боевой подготовки, с целью слаживания действий воинских подразделений, добавили в министерстве.

Накануне президент Украины Петр Порошенко обнародовал на своей странице в Facebook фото с репетиции парада ко Дню Независимости.

"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими Воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада. Приглашаю всех 24 августа, в 10:00 на Крещатик, чтобы вместе отметить День Независимости", – отметил Порошенко.

Напомним, в госконцерне "Укроборонпром" рассказали о малоизвестной украинской технике, которая пройдет по Крещатику на День Независимости – это "глаза и уши" артиллерии, комплексы акустической разведки и контрбатарейные радары:

Как сообщалось, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.

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Присутствие на параде в Киеве 24 августа ранее подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Отметим, в связи с предстоящим военным парадом Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим несения службы, и принимает меры для предотвращения возможных провокаций. 
Минобороны, День Независимости, военная техника, парад

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Источник:

"Сегодня"

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