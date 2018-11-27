В Минобороны представили нового стратегического советника из США

В Киеве сегодня состоялась встреча министра обороны Степана Полторака с послом США в Украине Мари Йованович и новоназначенным стратегическим советником из США Китом Дейтоном, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Украинский министр проинформировал американцев о российской агрессии в Азовском море и объяснил, что введение военного положения в Украине необходимо в качестве превентивной меры на случай полномасштабного вторжения России. В то же время оно не затронет права и свободы граждан, подметил он.

Полторак отметил, что сейчас принимается ряд действий по повышению готовности ВСУ к отражению российской агрессии, а также рассматривается вопрос о создании Объединенного центра по координации деятельности Министерства обороны и Генерального штаба.

"Это подразделение, в том числе, проинформирует исполнительные власти и другие ведомства в части, касающейся всеобъемлющего положения Вооруженных сил Украины", – сказал глава оборонного ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украине нужно немедленно усилить свою оборону – Порошенко

В свою очередь Мари Йованович представила стратегического советника США Кита Дейтона, который начинает работу в Минобороны и Генштабе.

"Я осознаю культуру вашей страны и проблемы, с которыми она сталкивается по осуществлению принципов и стандартов Североатлантического союза. И я помогу вам в этом. Я буду очень привержен, и я хочу найти украинское решение для реализации этих норм. Я буду здесь с вами, чтобы понять и услышать, что вам нужно, проводя регулярные встречи, консультации, установив диалог и проанализировав ситуацию", – сказал американский советник.

Американская делегация. Фото: mil.gov.ua

В Минобороны отмечают, что Дейтон имеет большой опыт в (восточноевропейском) регионе, он также является директором Европейского центра исследований в области безопасности, Джорджа С. Маршалла.

Как сообщалось, подразделения и воинские части Объединенных сил привели в полную боевую готовность по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева. В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, зачем нужна высшая степень готовности и какие последствия военного положения.