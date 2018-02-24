В Минобороны прокомментировали заявление о массовых суицидах среди военных

Ранее в военной прокуратуре заявили о 2-3 случаях самоубийств в среди военных каждую неделю

Заявления руководства военной прокуратуры о 2-3 случаях самоубийств в среди военных каждую неделю являются ложными. Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам психологической реабилитации военнослужащих в Министерстве обороны заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский.пиар и манипуляция", – сказал он.

Что касается других случаев и преступлений, связанных с военными, в Минобороны говорят о тенденции к уменьшению таких случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Гибель курсанта в Харькове: стали известны подробности

"По состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%. Вдвое меньше преступлений, связанных с уклонением от службы, почти 50% меньше случаев, связанных с использованием оружия, на 16% меньше случаев с употреблением наркотических средств ", – добавил Грунтковский.

Он также рассказал, что количество самоубийств на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту.

"Откуда взяты цифры от военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной", – отметил Грунтковский.

На пресс-конференции журналисты требуют назвать цифры, количество самоубийств. Военные настаивают, что это ограниченная информация для внутреннего пользования.

Ранее мы сообщали, что военный застрелился во Львовской области.

Напомним, 10 сентября на территории одной из воинских частей Кировоградской области солдат произвел две короткие очереди в направлении двух военнослужащих этой же части, которые выполняли тренировочные упражнения. В результате полученных огнестрельных ранений старший сержант и солдат погибли на месте инцидента.

Также мы писали о том, в Херсонской области свел счеты с жизнью военнослужащий-контрактник.