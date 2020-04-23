В Минобразования назвали сроки проведения ВНО: есть два сценария

Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля

Даты проведения внешнего независимого тестирования (ВНО) будут зависеть от завершения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вступительная кампания в украинских университетах также соответственно изменится", - говорится в сообщении.

Как отмечается, формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся.

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"По правилам при прохождении ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей", – рассказали в ведомстве.

Как отмечается, без изменений останутся количество тестов и их содержание.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать", – отметили в Минобразования.

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Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 7179 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 504 человека, умерли 187 человек.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два года.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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