В Минобразования рассказали, как будет проходить ВНО

Участникам ВНО будет проводиться температурный скрининг и оценка на признаки острого респираторного заболевания

Министерство образования разработало алгоритм действий по проведению и подвозу участников внешнего независимого оценивания. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщила и.о. главы ведомства Любомира Мандзий.

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"Мы разработали безопасные алгоритмы действий по проведению и подвозу участников внешнего независимого оценивания", - рассказала она.

По словам Мандзий, в личных кабинетах участников ВНО размещены видеоинструкции по правилам прохождения ВНО, в частности, алгоритм действий для участника ВНО.

Все они, добавила представитель министерства, получили приглашение с определением времени входа, места и времени тестирования.

"Участники самостоятельно или организованным транспортом будут доставлены в пункт тестирования", – сказала Мандзий и добавила, что в пункты тестирования участники будут допускаться с 9:50 до 10:50.

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На улице перед пунктами тестирования и в коридорах самых пунктов необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

На входе участникам будет проводиться температурный скрининг и оценка на признаки острого респираторного заболевания.

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"Получат все маски и смогут продезинфицировать руки", – сказала и.о. министра.

После идентификации участники ВНО будут проходить в свои аудитории по указателям. Там они еще раз будут проходить идентификацию.

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"После завершения тестирования участник сдает бланк и на выходе из пункта тестирования выбрасывает использованную маску в определенную урну", - добавила Мандзий.

Она заверила, что каждый шаг участника ВНО продуман, с правилами ознакомлены все участники и инструкторы.

"Мы будем контролировать соблюдение всех этих правил, чтобы безопасно провести внешнее независимое оценивание, и оно было безопасным для всех", - отметила Любомира Мандзий.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что окончательно решение о проведении ВНО с 25 июня будет принято 22 июня.

Напомним, Верховная Рада приняла президентский законопроект об отмене обязательной Государственной итоговой аттестации во время карантина. Однако на самом деле о том, что ВНО перестало быть обязательным, речь не идет. Более подробно читайте в материале: ВНО отменили не для всех: кому придется сдавать тесты.

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