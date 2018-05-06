В Минобразования рассказали, каким вузам разрешат проводить вступительные экзамены

Некоторым украинским вузам могут разрешить проводить вступительные экзамены вместо Внешнего независимого оценивания. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич, сообщает "Укринформ".

"ВНО нельзя отменить, вот только где его оптимальное применение – вопрос дискуссионный. У нас ВНО возникло как инструмент для борьбы со злоупотреблениями при поступлении в вуз, в борьбе с коррупцией, и оно продолжает играть очень положительную роль. Впрочем, есть другая сторона вопроса. ВНО заменяет вступительные экзамены. И очень много вузов, в том числе и художественные, жалуются на то, что ВНО обезличивает талант. Во всем мире отбор в художественных вузов проводится на основе таланта, а не на основе знания украинского языка, истории или математики. Мы идем к тому, если ВНО займет свое место на выходе из школы, и аттестат станет допуском к системе высшего образования, то дальше университеты и институты будут сами решать: кто будет принимать без экзаменов, а кто устроит творческие или углубленные научные экзамены. К этому надо идти очень осторожно", – заявил Рашкевич.

Напомним, в этом году основная сессия ВНО начинается 22 мая и продлится до 13 июня. Первым абитуриенты сдадут ВНО по математике — 22 мая, следующим предметом станет украинский язык и литература — 24 мая. Далее пройдет ВНО по испанскому, немецкому и французскому языкам — 29 мая. Английский абитуриенты будут сдавать в первый день лета — 1 июня. 4 июня выпускники сдадут биологию, 6 июня — историю Украины, 8-го — географию, 11-го — физику, а 13-го — химию.

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