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В Минске начала работу Контактная группа по урегулированию на Донбассе

4 сентября, 12:23

Участники Контактной группы должны обсудить вопрос разведения сил и юридическую подготовку к обмену пленными

Контактная группа начала работу. Фото: twitter.com/BelarusMID

Контактная группа начала работу. Фото: twitter.com/BelarusMID

В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

"В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе должны обсудить вопрос разведения сил и юридическую подготовку к обмену пленными.

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Перемирие в зоне конфликта на Донбассе вступило в силу в полночь 21 июля. На переговорах Контактной группы 17 июля его назвали бессрочным и впервые согласовали дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения перемирия, включающие запрещение любого ведения огня, а также ответственность за нарушение режима тишины.

Правда, полной тишины добиться пока не удалось. Ежедневно продолжают поступать сообщения о продолжающихся обстрелах.

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Ранее сообщалось, что во время недавней встречи в "нормандском формате" сторонам удалось договориться до нового перемирия на Донбассе, а также о новых участках для разведения сил и средств. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

Кроме того, Пристайко называл условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате". Следующая встреча в "нормандском формате" снова пройдет без лидеров стран. Дипломат назвал причину.

Смотрите также в видеосюжете, как в июне проходил процесс разведения сил в Станице Луганской:

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Донбасс Минск контактная группа

Источник: Сегодня

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