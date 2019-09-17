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В Минске заявили, что через Беларусь в Россию шли поставки оружия из Украины

17 сентября, 13:07

Оружие якобы перемещалось с Украины транзитом через Литву, а оттуда более крупными партиями - в РФ

Фото informator.news

Фото informator.news

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси во взаимодействии с Комитетом государственной безопасности (КГБ) якобы раскрыл схему перемещения оружия с Украины в Россию через территорию республики. Об этом председатель ГТК Юрий Сенько рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, оружие якобы перемещалось с Украины транзитом через Литву, а оттуда более крупными партиями – в РФ.

"Насколько мы располагаем информацией, в Российской Федерации после завершения этой спецоперации было выявлено большое количество оружия – это автоматы, пистолеты, стрелковое оружие в виде винтовок, около 9 тыс. боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации", - добавил глава ГТК.

Кроме того, Сенько заявил, что на фоне роста общего количества людей, желающих пересечь границу Белоруссии, увеличивается также число попыток незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ. По его данным, всего за восемь месяцев 2019 года в республике было возбуждено 129 уголовных дел по таким фактам.

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"Что характерно, в четыре раза по весу количество наркотиков больше, чем в аналогичном периоде прошлого года: практически 626 кг изъято против 155 кг в прошлом году", - сообщил Сенько.

Он также обратил внимание, что практически весь объем наркотиков предназначался для получателей из РФ и ввозили их российские курьеры.

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Фото из открытых источников

Как сообщалось, в начале сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика была вынуждена "наглухо закрыть" границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) заявили, что не наблюдают никаких потоков оружия или запрещенных вещей на украинско-белорусской границе.

"Заявления президента соседнего государства я не могу комментировать, но никаких потоков оружия или запрещенных вещей на украинско-белорусской границе мы не наблюдаем. Более того, эти слова не подтверждаются и статистикой, которую мы получаем от наших коллег из Белоруссии в рамках обмена информацией", – сказал помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

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Россия оружие Беларусь Украина

Источник: Интерфакс

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