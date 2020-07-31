Українська
$ 27,69
32,55
  1. Последние новости Украины

В Минсоцполитики объяснили, как получить деньги вместо "Пакета малыша"

31 июля, 17:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Средства будут проходить через один из государственных банков

С 1 сентября в Украине начинает действовать пилотный проект по монетизации компенсации за "Пакеты малыша" , согласно которому выдачу т.наз. "бэби-боксов" заменят деньгами.

Реклама

Министерство социальной политике на своей странице в Facebook выложило инструкцию по оформлению компенсации.

Получить ее смогут родители, у которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери/отца – патронатные воспитатели, опекуны новорожденного (при условии неполучения пакета малыша в натуральном виде).

Получатель должен заключить договор с "ПриватБанком", открыть в нем счет со специальным режимом использования и получить специальную социальную карту.

Родители/опекуны в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и пакетом документов.

Реклама

Заявление и пакет документов можно подать в электронном виде. В пакет входит:

  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • копия вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);
  • копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);
  • копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);
  • справка из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи "Пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Получатель самостоятельно тратит их в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров – средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; а также товаров для роженицы.

Как получить деньги вместо &quot;Пакета малыша&quot;: разъяснение Минсоцполитики

Несмотря на довольно подробную инструкцию Минсоцполитики, посетители его страницы завалили чиновников вопросами:

"Есть ли список магазинов, в которых можно использовать данные средства?"

В тренде
Жара спадет, но будут грозы: синоптики рассказали о погоде на выходных
Реклама

"Кто будет контролировать цены в этих магазинах? То есть получается, они могут завышать цены и мамочкам не будет куда деваться, придётся всё равно тратить деньги в этих магазинах, если даже и есть возможность купить что-либо дешевле (и будет ли цена соответствовать качеству этого товара?"

"Если справка из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи "Пакет малыша" отсутствует, так как подана в местное управление социальной защиты населения для получения этого пакета, то как поступать в таком случае?"

"Почему отсчёт срока идёт со дня рождения? Удобство "Пакета" было именно в том, что его выдавали сразу при рождении, ведь там вещи ПЕРВОЙ необходимости".

"Почему нет граничных сроков, когда эту помощь родители получат?"

Впрочем, ответов чиновников так и не последовало.

Реклама

Напомним, аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что, отказавшись от выдачи новорожденным бэби-боксов и заменив их выдачей денежной помощи в 5 тысяч гривен, украинское государство сможет существенно сэкономить.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Деньги вместо бэби-боксов: сколько будут выдавать и как можно будет тратить".

О том, как новорожденные суррогатными матерями дети встретились со своими родителями, смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выплаты младенец новорожденные инструкция соцпомощь пакет малыша бэби-бум

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки
В Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за суткиУкраина
В Украине появился свой препарат против коронавируса: что показали испытания
В Украине появился свой препарат против коронавируса: что показали испытанияУкраина
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилось
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилосьЗапад
Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатят
Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатятЭкономика
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция Киева
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция КиеваПолитика
Средняя зарплата в Украине резко выросла: что это значит и кто реально стал богаче
Средняя зарплата в Украине резко выросла: что это значит и кто реально стал богачеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять