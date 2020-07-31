В Минсоцполитики объяснили, как получить деньги вместо "Пакета малыша"

Средства будут проходить через один из государственных банков

С 1 сентября в Украине начинает действовать пилотный проект по монетизации компенсации за "Пакеты малыша" , согласно которому выдачу т.наз. "бэби-боксов" заменят деньгами.

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Министерство социальной политике на своей странице в Facebook выложило инструкцию по оформлению компенсации.

Получить ее смогут родители, у которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери/отца – патронатные воспитатели, опекуны новорожденного (при условии неполучения пакета малыша в натуральном виде).

Получатель должен заключить договор с "ПриватБанком", открыть в нем счет со специальным режимом использования и получить специальную социальную карту.

Родители/опекуны в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и пакетом документов.

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Заявление и пакет документов можно подать в электронном виде. В пакет входит:

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);

копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);

копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);

справка из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи "Пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Получатель самостоятельно тратит их в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров – средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; а также товаров для роженицы.

Несмотря на довольно подробную инструкцию Минсоцполитики, посетители его страницы завалили чиновников вопросами:

"Есть ли список магазинов, в которых можно использовать данные средства?"

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"Кто будет контролировать цены в этих магазинах? То есть получается, они могут завышать цены и мамочкам не будет куда деваться, придётся всё равно тратить деньги в этих магазинах, если даже и есть возможность купить что-либо дешевле (и будет ли цена соответствовать качеству этого товара?"

"Если справка из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи "Пакет малыша" отсутствует, так как подана в местное управление социальной защиты населения для получения этого пакета, то как поступать в таком случае?"

"Почему отсчёт срока идёт со дня рождения? Удобство "Пакета" было именно в том, что его выдавали сразу при рождении, ведь там вещи ПЕРВОЙ необходимости".

"Почему нет граничных сроков, когда эту помощь родители получат?"

Впрочем, ответов чиновников так и не последовало.

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Напомним, аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что, отказавшись от выдачи новорожденным бэби-боксов и заменив их выдачей денежной помощи в 5 тысяч гривен, украинское государство сможет существенно сэкономить.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Деньги вместо бэби-боксов: сколько будут выдавать и как можно будет тратить".

О том, как новорожденные суррогатными матерями дети встретились со своими родителями, смотрите в нашем сюжете:

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