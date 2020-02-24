В Минветеранов рассказали, когда освобожденные из плена получат по 100 тысяч

Два месяца прошло с момента освобождения украинцев, но денег они пока не увидели

Освобожденные из плена украинцы получат по 100 тысяч гривен в течение недели – начисления ожидаются уже со 2 марта. Об этом заявили в Министерстве по вопросам ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве отметили, что уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны два представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии как ее полноправные члены. После этого, в четверг, 27 февраля, соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение о предоставлении им материальной помощи.

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч денежной помощи", – заявили в министерстве.

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В свою очередь уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отметила, что за последние два месяца (со дня освобождения украинцев) Офис омбудсмена позаботился о восстановлении документов для бывших пленников; им предложили работу, которая предполагает предоставления жилья: они временно обеспечены жильем, пока идет процесс закупки для них квартир; всем предоставлена высококвалифицированная медицинская помощь.

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Омбудсмен также подтвердила, что 27 февраля будет заседания межведомственная комиссия, которая рассмотрит вопрос выплаты этим лицам по 100 тысяч гривен.

"В информационном пространстве появляются сообщения о том, что якобы судьбой освобожденных 29 декабря 2019 года из плена граждан Украины никто не занимается. Прошу не распространять непроверенную и недостоверную информацию о состоянии социального обеспечения освобожденных граждан Украины, ведь все процессы, связанные с скорейшим возвращением их к мирной жизни, требуют определенного времени. Судьба каждого из них находится на моем личном контроле", – подчеркнула она.

Напомним, 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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