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В Минветеранов рассказали, кому дают статус участника боевых действий

22 июля, 14:47

За прошлые сутки, 21 июля, на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ

21 июля 2014 года бойцы ВСУ освободили Торецк
21 июля 2014 года бойцы ВСУ освободили Торецк. Фото: Facebook

Статус участника боевых действий в Украине получили около 350 тысяч участников АТО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Согласно данным Минветеранов, по состоянию на 16 июля в Единый реестр участников антитеррористической операции внесены сведения о 349 651 участника боевых действий. Из них 14 474 участника боевых действий были внесены в Реестр с начала текущего года. 

При этом в ведомстве уточнили, что статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые принимали непосредственное участие в АТО, предоставляется комиссиями по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, образованными в Минобороны, МВД, Минюсте, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Генеральной прокуратуре Украины, Управлении государственной охраны, Администрации госспецсвязи, ГСЧС, ГФС. 

Напомним, за прошлые сутки, 21 июля, на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Из-за подрыва на взрывном устройстве двое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения.

Накануне, 20 июля, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Тогда двое военнослужащих получили ранения. 


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Тег Донбасс, боевые действия, участник боевых действий , ато

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