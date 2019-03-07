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В МинВОТ рассказали о последствиях введения санкций против наблюдателей на "выборах" в Крыму

Сегодня, 15:52

Санкции создают предпосылки для привлечения к ответственности в своих странах

Фото: Facebook
В МинВОТ рассказали о последствиях введения санкций против наблюдателей на "выборах" в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/29c/c85/5c729cc85af27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/29c/c85/5c729cc85af27.jpg Украина Санкции создают предпосылки для привлечения к ответственности в своих странах

Санкции против иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму создают предпосылки для привлечения их к ответственности в своих странах. Об сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В министерстве отметили, что 18 марта 2018 Россия провела в Крыму выборы президента РФ и привлекла наблюдателей из Германии, Франции, Швеции, Израиля, США, Кипра, Испании, Италии, Финляндии, Сербии, Норвегии, Великобритании и других стран.

"Введение санкций против указанного перечня физических лиц сделает невозможным их въезд на территорию Украины. В случае выявления у них имущества, которое находится на территории Украины, будет заблокирована возможность распоряжаться им", – говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на то, что эти наблюдатели являются иностранными гражданами, которые признали Крым незаконно оккупированным Российской Федерацией, введение санкций создаст предпосылки для привлечения их к ответственности на территории их стран.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел РФ сначала заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В ведомстве аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей. Однако спустя несколько дней Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине.

При этом принятый Верховной Радой закон №9524 на запрет российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине уже вступил в силу.

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Тег выборы, Крым, наблюдатели

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РБК-Украина

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