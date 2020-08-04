В Минюсте назвали первый объект "большой распродажи" тюрем

Министерство юстиции Украины объявило старт "большой распродажи" тюрем. Первым объектом станет Ирпенский исправительный центр под Киевом.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.
"6 августа… состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Он будет проходить на территории первого объекта, который выставят на продажу, – государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)", – говорится в сообщении.
Ожидается, что в ходе презентации руководство Минюста расскажет о планах дальнейших продаж, а также о том, куда направят полученные средства.
Стоит отметить, что Ирпенский исправительный центр находится в центре поселка Коцюбинское, в 14 километрах от Киева. В прошлом году было принято решение о консервации этой колонии, а последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.
При этом ни стартовой цены объекта, ни возможных участников этих торгов в Минюсте не называли.
Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщал, что 70% поступлений от продажи тюрем направят на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.
Также напомним, что в следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенным разрешили за деньги получить камеру с лучшими условиями.
За счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями, уже сделали первые ремонты в бесплатных камерах.
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