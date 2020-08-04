В Минюсте назвали первый объект "большой распродажи" тюрем

Первой колонией, которую выставили на продажу, стал исправительный центр под Киевом

Министерство юстиции Украины объявило старт "большой распродажи" тюрем. Первым объектом станет Ирпенский исправительный центр под Киевом.

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Об этом говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

"6 августа… состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Он будет проходить на территории первого объекта, который выставят на продажу, – государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)", – говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе презентации руководство Минюста расскажет о планах дальнейших продаж, а также о том, куда направят полученные средства.

Стоит отметить, что Ирпенский исправительный центр находится в центре поселка Коцюбинское, в 14 километрах от Киева. В прошлом году было принято решение о консервации этой колонии, а последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

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При этом ни стартовой цены объекта, ни возможных участников этих торгов в Минюсте не называли.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщал, что 70% поступлений от продажи тюрем направят на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Также напомним, что в следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенным разрешили за деньги получить камеру с лучшими условиями.

За счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями, уже сделали первые ремонты в бесплатных камерах.

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