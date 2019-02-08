В Минюсте рассказали об улучшении "пакета малыша"
С 1 января этого года ”пакет малыша” получили уже почти 19 тысяч человек
С 1 января этого года "пакет малыша" получили уже почти 19 тысяч человек. Об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте рассказала первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова.
"С 1 сентября 2018 года почти 95 тысяч человек получили "пакет малыша". С 1 января 2019 года эта цифра составила почти 19 тысяч человек. То есть, мы видим положительную тенденцию", - отметила она.
Сукманова подчеркнула, что для улучшения содержания "пакете малыша" был проведен мониторинг отзывов и предложений от родителей.
"По выбору мамы получить "пакет малыша" можно или при рождении ребенка, или при выписке из роддома. Более того, планируется привлекать специалистов по социальной работе для решения проблемных вопросов мамы, если она находится в роддоме в сложных жизненных обстоятельствах", - сказала представитель правительства.
По ее словам, совместно с партнерами из UNICEF было проведено "глубинное интервью" и улучшено содержание "пакета малыша".
Напомним, с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки материнства – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, список необходимых вещей будет расширен с февраля 2019 года.
О "пакете малыша" читайте также в статье "Сегодня": Кабмин изменил порядок выдачи бэби-боксов.
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