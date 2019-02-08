В Минюсте рассказали об улучшении "пакета малыша"

С 1 января этого года ”пакет малыша” получили уже почти 19 тысяч человек

Фото из открытых источников.

В Минюсте рассказали об улучшении "пакета малыша" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d4a/11c/5c5d4a11cf063.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d4a/11c/5c5d4a11cf063.jpg 2019-02-08T11:21:00+02:00 Украина С 1 января этого года ”пакет малыша” получили уже почти 19 тысяч человек

С 1 января этого года "пакет малыша" получили уже почти 19 тысяч человек. Об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте рассказала первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова.

"С 1 сентября 2018 года почти 95 тысяч человек получили "пакет малыша". С 1 января 2019 года эта цифра составила почти 19 тысяч человек. То есть, мы видим положительную тенденцию", - отметила она.

Сукманова подчеркнула, что для улучшения содержания "пакете малыша" был проведен мониторинг отзывов и предложений от родителей.

"По выбору мамы получить "пакет малыша" можно или при рождении ребенка, или при выписке из роддома. Более того, планируется привлекать специалистов по социальной работе для решения проблемных вопросов мамы, если она находится в роддоме в сложных жизненных обстоятельствах", - сказала представитель правительства.

По ее словам, совместно с партнерами из UNICEF было проведено "глубинное интервью" и улучшено содержание "пакета малыша".

Напомним, с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки материнства – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, список необходимых вещей будет расширен с февраля 2019 года .

О "пакете малыша" читайте также в статье "Сегодня": Кабмин изменил порядок выдачи бэби-боксов .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Минюсте рассказали об улучшении "пакета малыша"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...