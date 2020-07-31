В Минюсте рассказали, сколько заработали на платных камерах в СИЗО

Экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО успешно работает. По состоянию на 29 июля получено почти 379 тыс. грн за пользование такими камерами. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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"Самым успешным остается Киевский следственный изолятор, который заработал 284 тыс. грн", – говорится в сообщении.

В Минюсте напомнили, что в Киевском СИЗО за полученные от эксперимента средства уже отремонтировано три бесплатные камеры.

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Напомним, Министерство юстиции также ввело новую услугу – теперь можно заранее оплатить пользование платными камерами в СИЗО. Такие "подарочные сертификаты" глава ведомства Денис Малюська предлагает дарить чиновникам.

Как сообщалось, размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

Также сообщалось, что в Украине уже этим летом планируют запустить продажу замороженных и освобожденных тюрем. Продажу будут совершать на открытых аукционах через систему Prozorro.

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