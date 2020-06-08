В Минздраве озвучили причины увеличения случаев коронавируса в Украине

В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Telegram-канале.

"Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаи игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении.

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Также в Минздраве напомнили правила пассажирских перевозок во время карантина, опубликовав соответствующую инфографику.

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Напомним, за прошлые сутки в Украине подтвердили 485 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество больных выросло до почти 27 тысяч. Зафиксировано еще 11 летальных случаев.

В связи с увеличением количества заболевших COVID-19 в Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгие карантинные меры. В частности, критериям смягчения карантина не соответствуют Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

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