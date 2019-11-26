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В Минздраве анонсировали запуск системы трансплантации органов

26 ноября, 20:55

Скалецкая рассказала о плане спасения украинцев, которые отправились в Индию для трансплантации

/ Фото: Сегодня

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В будущем году в Украине должна заработать система трансплантации – после того, как окончательно будет сформирована Единая база доноров и реципиентов. В Минздраве планируют ее запустить с первого апреля.

В госбюджете на трансплантологию в Украине выделено 112 миллионов гривен, еще более миллиарда – на лечение и операции по пересадке органов за границей.

Дополнительные средства в министерстве обещают найти и для восьмерых украинцев, которые почти год ждут в Индии пересадки легких и сердца. Один из них – в тяжелом состоянии. Недавно в этой стране сменилось законодательство, и теперь органы для трансплантации в первую очередь отдают жителям страны, а потом – всем остальным.

"Будет группа от украинской стороны, от министерства в Индию, для того, чтобы решить на месте все вопросы, связанные с лечением, с переводом в больницы, где можно получить медицинскую помощь, и, собственно, для получения решения о пересадке органов", – объяснила Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения Украины.

Напомним, ранее в Нацполиции заявили, что около 20 украинцев продали свои почки в Казахстане. Каждый из них получал за это от 10 до 15 тысяч долларов, а тот, кто приобрел эту почку, платил до 150 тысяч долларов.

Ранее полицейские начали проверку факта незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медицинских центров Киева.

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трансплантация Минздрав пересадка органов Зоряна Скалецкая Скалецкая

Источник: Сегодня

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