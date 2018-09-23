В Минздраве назвали количество украинцев, которые умерли от отравления грибами

Сегодня, 16:25

В ведомстве напомнили, кому абсолютно противопоказано употребление грибов

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Украине в этом году отравились грибами 174 человека, 11 из них умерли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на статистику по состоянию на 21 сентября.

"Самый действенный совет, который полностью убережет вас от отравления грибами, – откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Абсолютно противопоказано употребление грибов для детей до 12 лет, женщин в период беременности и грудного вскармливания, людей преклонного возраста", – отмечают в Минздраве.

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В ведомстве отметили, что если дикорастущие грибы все же входят в рацион человека, то их не стоит покупать на стихийных рынках.

"А если собираете грибы самостоятельно, не берите подозрительные грибы, слишком молодые или старые, а также растущие вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что для того чтобы избежать отравления грибами, употреблять их можно только в первые сутки после сборов.

Минздрав призывает при появлении симптомов отравления немедленно обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что в Киеве участились случаи отравления грибами. С начала 2018 года произошло 13 случаев отравлений, максимальное число отравившихся пришлось на июль, когда было зарегистрировано 10 пострадавших. По словам Чумака, один случай произошел в августе и два в сентябре.
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