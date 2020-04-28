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В Минздраве не исключают пик коронавируса в Украине через неделю

28 апреля, 03:15

Елена Вус

Главный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические мероприятия работают

В Министерстве здравоохранения считают, что новая вспышкакоронавируса COVID-19 в Украине может быть на 14 день после Пасхи.

Об этом, в понедельник, 27 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, многие украинцы не стали придерживаться условий карантина на Пасху, поэтому вскоре может произойти новый всплеск заболеваемости COVID-19.

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"Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно, она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период инфекции до 14 дней", – заявил Ляшко.

Главный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, работают.

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"Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев", – сказал он.

В свою очередь, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в Украине пик госпитализации больных коронавирусом придется на 2 мая.

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Между тем, по прогнозу медиков, в Украине возможна вторая и даже третья волна заражений. Вероятно, осенью, когда начнется новый сезон острых респираторных заболеваний.

Можно ли заразиться коронавирусом через одежду. Смотрите в нашем сюжете:

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карантин Пасха Минздрав МОЗ коронавирус пик Пасха 2020 COVID-19 Виктор Ляшко

Источник: УНИАН

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