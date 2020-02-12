В Минздраве объяснили, нужно ли украинцам носить маски из-за коронавируса

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Хирургическая маска не является средством индивидуальной защиты органов дыхания, поэтому ее не нужно носить с профилактической целью. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время круглого стола "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение".

"Хирургическая маска – это не средство индивидуальной защиты органов дыхания. Она не классифицируется, как средство защиты органов дыхания. Это медицинское изделие, которое предназначено для уменьшения распространения территории вируса. Она надевается на человека, у которого есть симптомы острой респираторной болезни. Почему вводится в больницах масочный режим? Потому что в больницу идут люди с симптомами. И они потенциально рассматриваются как инфицированные: гриппом, гриппоподобными заболеваниями, в том числе – коронавирусом. Ее (маску – Ред.) надевают, чтобы уменьшить распространение капелек слизи, которыми передается вирус, не на 1,5-2 метра, а на 30-40 сантиметров, так как маска сдерживает распространение когда мы чихаем, говорим, кашляем", - сказал Ляшко.

Он отметил, что врачи используют средства индивидуальной защиты органов дыхания – респираторы.

"Это респираторы с классом защиты FFP-2 и не ниже, или FFP-3, а также американский аналог N-95. И мы это должны понимать, и мы это должны отслеживать. Маски сегодня есть в учреждениях здравоохранения", – сказал представитель Минздрава.

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Он добавил, что в Минздраве провели встречу с производителями масок, которые производят около 8 млн масок ежемесячно. В министерстве будут контролировать уровень экспорта, чтобы обеспечить надлежащий уровень количества средств индивидуальной защиты в Украине.

"Здоровому человеку с профилактической целью носить маску не нужно. В первую очередь, маска для того, чтобы если появились симптомы – не распространять и не инфицировать других", – сказал Ляшко.

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Вместе с тем, по его словам, маска может использоваться в местах большого скопления людей, однако, с этой целью следует использовать респиратор.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир столкнулся с острой нехваткой средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением нового коронавируса.

Напомним, новый тип коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже более тысячи человек, получил официальное название. Как сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус будет называться COVID-19.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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