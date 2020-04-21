В Минздраве объяснили, почему на Пасху в семи областях "не оказалось" зараженных

Из некоторых областях результаты тестов просто не дошли до Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил ситуацию с уменьшением роста пациентов с COVID-19 за 19 апреля, когда в официальную статистику заражений коронавирусом по Украине внесли только 261 новый случай, а неучтенной оказалась информация из ряда областей. Об этом он рассказал на брифинге.

Он напомнил, что в предыдущей сводке Минздрава по коронавирусу в Украине было семь областей, которые подали "нулевые" данные относительно тестирования методом ПЦР.

"Мы с главным санитарным врачом Виктором Ляшко разобрались полностью в этой ситуации. Все без исключения лаборатории по всем областям работали в обычном режиме, то есть не делали себе перерывов. Эти "нули" были связны с тем, что на Пасху много людей просто не обращались к врачам относительно проведения тестирования методом ПЦР. Также у нас не было никаких сообщений на горячую линию относительно отказа в ПЦР-тестировании. Также у нас есть ситуация, когда, например, в Черновицкой области было сделано 48 ПЦР-исследований, было 17 подтвержденных случаев, которые вошли в отчетность, но, к сожалению, была техническая ошибка: девушка, которая заполняла нашу форму, она поставила "ноль", – сказал Степанов.

Министр рассказал и о похожей ситуации в Винницкой области, где тоже был "ноль".

"У них были тесты, но в связи с тем, что нужно было дать отдохнуть амплификатору (лабораторное оборудование, которое тоже имеет определенный ресурс работы), штабом было принято решение сделать соответствующий перерыв", – добавил чиновник.

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А тем временем по состоянию на 21 апреля в Украине смертей и зараженных стало еще больше. Так, уже лабораторно подтверждены 6125 случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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