В Минздраве объяснили, почему не закупают украинские спецкостюмы

Пока продукция отечественных производителей не соответствует стандартам, заявили в Минздраве

Закупка костюмов биозащиты для медиков китайского производства, вместо более дешевой продукции от украинского производителя была обусловлена лучшей степенью защиты. Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Есть костюмы защиты от инфекционных агентов, а есть рабочая одежда… Если мы говорим о тех медиках, которые ежедневно работают с пациентами, больными коронавирусом, то мы как государство должны гарантировать им здоровье и безопасность… В этих костюмах мы будем уверены за здоровье медиков", – отметила она.

По ее словам, в дальнейшем Минздрав готов закупать продукцию отечественных производителей, но только в случае, если она будет соответствовать всем необходимым стандартам.

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"Если мы говорим о жизни и безопасности, и о продукции, производимой на перенастроенных линиях, в перенастроенном цеху, без подтверждения соответствия (что такая продукция защитит) – здесь вопрос к сертификации… Что касается именно украинских производителей, мы бы с удовольствием покупали, если бы было подтверждение соответствия этим стандартам", – сказала Шаталова.

Чиновница отметила, что "этот вопрос является чувствительным, ведь жизнь и здоровье врачей является стратегическим блоком обеспечения государственной безопасности".

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Ранее сообщалось, что Украина закупила костюмы биозащиты для медиков китайского производства, которые имеют все европейские сертификаты, предприятие соответствует стандартам ISO, по цене 488 грн. Таким образом, 71 тысяча костюмов обошлась бюджету примерно в 34,65 млн гривен.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 7 170 случаев заражения COVID-19, выздоровели 504 человека, умерли – 187.

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Новости "Сегодня" сообщали, что винницкие фабрики стали шить защитные костюмы и маскидля больниц.

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