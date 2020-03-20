В Минздраве объяснили, почему тест на коронавирус делают не всем

В Украине на COVID-19 тестируют только тех, кто обращается за медицинской помощью, так как установлен следующий алгоритм, который утвержден Всемирной организацией здравоохранения, что уменьшает нагрузку на систему здравоохранения. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Сейчас у нас установлен следующий алгоритм. Мы работаем по этому алгоритму. В случае, если мы будем менять алгоритм – мы будем всех тестировать и будет такая необходимость, мы будем переходить на такие модели тестирования. В тоже время, Всемирная организация здравоохранения и рекомендации, которые они дают и опыт других стран, кроме Кореи, показывает, что тестируют только тех, кто обращается за медицинской помощью и с симптомами. Это в первую очередь зависит и от нагрузки на систему здравоохранения", – сказал Ляшко.

Он отметил, что недавно итальянские медики обращались к людям и просили их не приходить на тестирование, если у них нет симптомов, поскольку лаборатории не успевают работать.

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Также Виктор Ляшко допустил, что с учетом эпидемической ситуации, количество исследований на COVID-19 будет расти.

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"Диагностика есть, тесты для ПЦР-диагностики есть. Мы работаем в обычном режиме, количество исследований, наверное, будет расти, с учетом эпидемической ситуации, которая есть на территории нашей страны и за пределами границ нашего государства", – сказал Ляшко.

Напомним, в Украине подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19, за сутки поступило 56 подозрений.

Эксперты ранее рассказали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости от COVID-19.

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