В Минздраве объяснили, почему в последние дни в Украине стало меньше зараженных

В Украине за последние пару дней падение количества новых больных COVID-19 связано с выходными и праздничными днями. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас есть две составляющие этого процесса. Во-первых, обычно украинцы во время выходных или праздников меньше обращаются к врачам. Хотя я призываю, если вы видите первые симптомы коронавирусной болезни – не ждите рабочего дня, а сразу обращайтесь к врачу. Мы работаем 24/7", – сказал он.

Степанов отметил, что, увеличивая количество тестирований, количество зараженных не стало больше 600 в сутки. Он отметил, что количество тестирований увеличилось почти до восьми тысяч.

"Мы находимся в таком "коридоре" от 400 до 600 больных в сутки уже больше трех недель. Также у нас есть хорошая надежда, хорошая статистика относительно больных пневмонией. Раньше мы тестировали до 900 людей в сутки, которые болели пневмонией, сегодня это количество не превышает 250-300 человек в сутки. То есть мы видим снижение больных пневмонией", – сказал глава Минздрава.

Министр добавил, что введенные карантинные меры дают свой эффект и это показывает ежедневная статистика.

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Как сообщали новости "Сегодня", за вторник было выявлено 402 новых зараженных, за понедельник – 375. Отметим, что в последнее время эта цифра колебалась в районе 500 и больше. В то же время за последние сутки в Украине выздоровело рекордное количество больных COVID-19.

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