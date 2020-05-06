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Зеленский пригрозил чиновникам за невыплату надбавок врачам в 300%

6 мая, 14:13

Сергей Мартынец

Украинские медики, которые лечат зараженных коронавирусом, никак не могут получить обещанные им надбавки

На днях президент Владимир Зеленский потребовал доработать медицинскую реформу, а теперь пригрозил ответственностью местным властям в регионах из-за невыплаты врачам надбавок к зарплате. Об этом шла речь на традиционном совещании в Офисе президента.

Так, глава государства поднял вопрос обещанных доплат медикам, которые не перечислены в областях, на что министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что все средства на доплату 300% врачам перечислены в регионы.

В Минздраве выяснили, что в основном местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета министров, а решение Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

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Фото: МАУ/Facebook

"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", – сказал Зеленский.

Максим Степанов добавил, что к пятнице выплаты должны быть осуществлены.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже разбирался, почему врачи не почувствовали повышения зарплат при обещанной надбавке в 300% "за коронавирус".

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выплаты врачи надбавки Владимир Зеленский Максим Степанов

Источник: Сегодня

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