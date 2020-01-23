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В Минздраве оценили риск занесения коронавируса в Украину

23 января, 16:05

Нынешний уровень угрозы не требует ограничений на перемещение грузов, товаров или лиц, путешествующих

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

На сегодня установлено средний эпидемиологический риск возможного завоза нового смертельного коронавируса из Китая в Украину. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Центр общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань, установлено средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или в конкретно Украину также пока оценивается как средней", – отметил Кузин.

По его словам, этот уровень не требует ограничений на перемещение грузов, товаров или лиц, путешествующих.

"Тем не менее, Центром общественного здоровья внедрено определенные действия по обеспечению готовности ответа на потенциально завезенные случаи", - сказал он.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко, в свою очередь, сказал, что Украине пока нет ни вакцины от нового коронавируса, ни экспресс-тестов для быстрого диагностирования заболевания.

"Сейчас вакцин нет и экспресс-тестов нет. Сейчас идут стандартные процедуры диагностики, но есть геном вируса и этим занимается Всемирная организация здравоохранения для того, чтобы сделать экспресс-тесты. В первую очередь должны прийти в систему здравоохранения экспресс-тесты, чтобы каждый врач у постели больного мог диагностировать и исключить коронавирусную инфекцию", – сказал Ляшко.

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По его словам, параллельно развивается изучение возможности создания вакцины.

Ранее в Минздраве рассказали о главной проблеме с коронавирусом, с которой столкнулись украинские медики.

Как сообщалось, число заболевших в Китае пневмонией нового тип превысило 600 человек.

Однако пока эксперты Всемирной организации здравоохранения не спешат делать выводов о новом коронавируса и продолжат оценивать степень его опасности.

Более подробно читайте в материале читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности".

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Китай Минздрав коронавирус

Источник: УНН

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