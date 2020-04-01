В Минздраве ответили, как будут контролировать больных COVID-19 на дому

Самоизоляция – это на сегодняшний день единственный способ сдержать распространение коронавируса в Украине, считает Ляшко

Зараженные коронавирусом не обязательно могут находиться в больницах – предусмотрено лечение на дому, но для контроля таких больных предусмотрен целый алгоритм действий – от покупки продуктов и до лечения человека. Об этом рассказал на брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что самоизоляция – это на сегодняшний день единственный способ сдержать распространение коронавируса в Украине.

"Мы понимаем, что закрыть на 14 дней людей на самоизоляцию без доступа к продуктам питания, продуктам первой необходимости довольно сложно. Поэтому сейчас занимаемся вопросом, кто и в какое время может ходить за продуктами, как в магазинах обеспечить дистанцию, чтобы сделать невозможным инфицирование", – сказал Ляшко.

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Он отметил, что предусматривается и амбулаторное лечение, то есть больные с подтвержденным диагнозом на коронавирусную болезнь могут находиться не в стационаре, а на дому и получать лечение.

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"Но в таких случаях мы четко прописываем, кто должен сделать доставку продуктов, кто должен обеспечить домашний присмотр за этим больным, как обеспечивается медико-санитарное наблюдение для того, чтобы мы разгрузили и систему здравоохранения, и пресекли распространение инфицирования на территории жилого дома", – объяснил замминистра.

Как сообщали новости "Сегодня", правительство смягчило требования к самоизоляции. Кабмин позволил украинцам, которые заражены коронавирусом, но находятся в режиме самоизоляции, в неотложных случаях выходить за продуктами и лекарствами.

По состоянию на 10:00 утра 1 апреля лабораторно подтверждены 669 случаев COVID-19, 17 с летальным исходом. При этом 10 человек вылечились. В лидерах по инфицированию населения пока Киев, за ним идет Черновицкая область. Подробней смотрите карту заболевших по регионам.

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