В Минздраве пройдут масштабные проверки

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Всех сотрудников Министерства здравоохранения, а также учреждения, подконтрольные ведомству, ожидает проверка. Об этом сообщил советник министра Дмитрий Раимов.

В ближайшее время "ревизоров" ожидают в Охматдете, предприятии "Медицинские закупки Украины" и "Центре эндокринной системы". Причиной проверок стали вопросы и жалобы от общественных организаций, которые занимаются защитой пациентов. Жаловаться на нарушение своих прав смогут и сами больные, и для этого – создадут так называемый Офис пациента.

"Офис пациента будет возглавлять непосредственно министр. Один из главных приоритетов для того, чтобы начать возвращаться к пациентам и в целом граждан – лицом, а не тем местом, каким министерство довольно часто оборачивалось к людям, которым необходима была помощь", – объяснил советник Министра здравоохранения.

Напомним, ранее глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что украинские пациенты с тяжелыми заболеваниями имеют право на доступ к препаратам, содержащим в своем составе медицинский каннабис.

Отметим, что на сегодняшний день лечебные свойства каннабиса признаны. Лекарства на его основе разрешены в 44 странах, в частности в странах ЕС.

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