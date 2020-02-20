В Минздраве раскрыли детали карантина для эвакуированных из Уханя украинцев

Медики будут проводить наблюдение как минимум дважды в день всех, кто находится в изоляции

У пассажиров и членов экипажа самолета из китайского города Ухань не выявлено симптомов острых респираторных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Министерство здравоохранения пообщалось с медиками, сопровождавшими людей на борту авиарейса из Уханя. Во время полета и посадки самолета ни у кого из пассажиров и членов экипажа не было выявлено симптомов острых респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все люди, прибывшие из Уханя, будут транспортированы к месту обсервации – медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

В министерстве также отметили, что психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме, но они все еще нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан.

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"Медики в течение всего периода обсервации (14 дней) будут проводить медико-санитарное наблюдение как минимум дважды в день всех, кто находится в изоляции. Дополнительно, люди, которые будут находиться в обсерваторе, будут иметь контакты медицинских работников, чтобы в случае ухудшения их состояния здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, они были госпитализированы в инфекционный стационар. В таком случае, в инфекционном отделении им будет оказываться медицинская помощь, и проводиться дальнейшая диагностика", - говорится в сообщении.

По прибытии к месту обсервации транспорт, которым перевозят эвакуированных и членов команды, пройдет дезинфекционную обработку.

Журналисты "Сегодня" разбирались, надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии.

Тем временем самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове. В Министерстве внутренних дел сообщили, что эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители, однако, не слишком этому рады – сообщается о протестах и столкновениях с полицией.

Отметим, в украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.

Более детально читайте в специальном материале "Сегодня" Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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