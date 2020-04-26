В Минздраве рассказали, что такое ИФА-тесты и почему их еще не проводят в Украине

Массово проводить ИФА-тестирование на коронавирус будет возможно только после полной уверенности в достоверности такого исследования. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, встречался ли человек с этой инфекцией, переболел ли он. Массовое ИФА-тестирование, в том числе, тестами украинского производства будет возможно только после 100%-й уверенности, что они достоверные", - сказал Степанов.

Также он уточнил, что ИФА-тесты позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. В то же время, проведение ПЦР-теста показывает, болен ли он COVID-19.

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Степанов подчеркнул, что перед тем, как закупать ПЦР- тесты украинского производства Минздрав убедился в их достоверности.

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"Были проведены все экспертизы, они не отличаются по точности результата от лучших тест-систем, которые существуют в мире, от немецких, корейских, китайских тест-систем. Поэтому мы и начали так массово использовать ПЦР-тесты именно украинского производства", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Степанов сообщил, что украинский производитель компания "Укргентех" начала поставки ПЦР-систем отечественного производства. Уже поставлена первая партия на 200 тыс. тестов.

Кроме того, в Минздраве рассказали, кто вправе использовать экспресс-тесты на коронавирус.

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