В Минздраве рассказали, как долго может продлиться карантин

После Пасхи медики будут смотреть на динамику заболеваемости

В Украине идет уже 36-й день карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19. Официально он введен до 24 апреля, однако решение об его отмене, сокращении объемов или продлении будет приниматься после православной Пасхи, т.е. после 19 апреля.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал источник в отечественном Минздраве.

"После Пасхи будем принимать решение по динамике роста заболеваемости. Есть вариант, что карантин может продлиться до конца мая", – говорит собеседник издания.

Напомним, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что премьер Денис Шмыгаль дал команду каждому министерству проработать четкий план выхода страны из карантина .

Видео: Сегодня

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Также сообщалось, что советник главы МВД Иван Варченко рассказал сайту "Сегодня", что вероятность продления карантина после 24 апреля – очень высокая .

"Наше понимание основывается на мировой практике. А она показывает, что эффект невозможен при быстром завершении карантина", – заявил он.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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