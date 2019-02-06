В Минздраве рассказали, как отстранение Супрун ударит по закупкам жизненно важных лекарств

Существует высокий риск срыва закупочного процесса за средства 2019 года

Фото clutch.ua.

В Минздраве рассказали, как отстранение Супрун ударит по закупкам жизненно важных лекарств //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/844/09a/5c584409aa8d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/844/09a/5c584409aa8d5.jpg 2019-02-06T16:54:00+02:00 Украина Существует высокий риск срыва закупочного процесса за средства 2019 года

Постановление Окружного административного суда Киева относительно отстранения от должности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун блокирует доставку жизненно необходимых лекарств до пациентов.

Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

Отмечается, что препараты на сумму свыше 633 млн грн, закупленные за бюджетные средства, не могут быть отправлены в медучреждения, поскольку распределение препаратов происходит по подписи и.о. министра.

Стоит отметить, что также существует высокий риск срыва закупочного процесса за средства 2019 года. В результате – решение суда ставит под угрозу здоровье и жизни тысяч украинцев, считают в Минздраве.

"Сейчас на складах Государственных предприятий "Укрвакцина" и "Укрмедпостач" готовятся к развозке в регионы жизненно необходимые препараты по 33 программам государственных закупок. Среди них – вакцины против кори, паротита и краснухи (почти 390 тысяч доз) и полиомиелита (954 тысячи доз). В условиях масштабной вспышки кори, которая сейчас есть в Украине, любые задержки с поставкой вакцин в регионы недопустимы! Ведь только вакцинация может защитить от болезней, которые приводят к тяжелым осложнениям и смерти", – отметили в Минздраве.

Также на складах пока находятся лекарства для онкобольных детей и взрослых, пациентов с диабетом, болезнями сердца, гепатитом; препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии. В министерстве подчеркивают, что вопрос доступа пациентов к этим лекарствам часто является вопросом жизни и смерти. Часть препаратов дорогостоящие, и пациенты зачастую не могут купить их самостоятельно. Именно поэтому так важно, чтобы поставки происходили по графику.

"Право подписи приказов о распределении лекарств и медизделий в регионы есть лишь у и.о. министра здравоохранения. Из-за решения Окружного административного суда г. Киева препараты будут оставаться на складах", – подчеркнули в Минздраве.

В ближайшее время ожидаются также поставки дорогостоящих лекарств против ВИЧ/СПИДа, онкологии, гепатита и других заболеваний. Без и.о. министра работа по поставке и развозке лекарств будет заблокирована, отмечают в Минздраве.

Уже в феврале министерство планировало подписание первых соглашений на закупки лекарств с международными специализированными организациями. Однако и этот процесс из-за решения суда может быть отсрочен, поскольку подписывать договоры – это также ответственность.и.о. министра.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала вчерашнее решение Окружного административного суда города Киева об ее отстранении.

Решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука 5 февраля. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.

Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения Украины 1 августа 2016 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины несколькими днями ранее – 27 июля.

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