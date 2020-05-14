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В Минздраве рассказали, каких смягчений карантина ждать с 22 мая

14 мая, 10:14

Сергей Мартынец

Власти хотят каждые 10 дней вводить новый этап ослабления ограничений

С 22 мая в Украине введут второй этап послабления карантина при условии, что эпидемическая ситуация в стране не станет хуже нынешней. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге рассказал, какие ограничения могут снять.

Он напомнил, что первый этап выхода из карантина был введен 11 мая, а с 22 мая будет второй. Министр объяснил, что Минздрав рассчитывает каждый новый этап через 10 дней, поскольку за этот период можно определить эпидемическую ситуацию, готова ли страна к следующим смягчениям. Он рассказал, какие могут быть сняты ограничения с 22 мая.

"Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но без зрителей. Открытие отелей, кроме хостелов, но без функционирования ресторанов и спортзалов. Мы даем разрешение на Внешнее независимое оценивание. Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения. Хочу подчеркнуть, и это будет четко определено в постановлении правительства, что все эти меры, которые мы разрешаем, они возможны только при условии соблюдения эпидемиологических правил – масочного режима, социальной дистанции, дезинфекция рук и других установленных правил", – сказал Степанов.

Глав Минздрава отметил, что будут разработаны четкие критерии, как пользоваться общественным транспортом или, например, проводить спортивные соревнования.

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Как сообщали новости "Сегодня", карантин в Украине был продлен до 22 мая, но с 11 числа сняли ряд ограничений для бизнеса. В частности, разрешили работать кафе, ресторанам, салонам красоты, непродовольственным магазинам с определенными условиями соблюдения мер безопасности. Читайте подробней, что теперь можно, а чего еще нельзя.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Максим Степанов

Источник: Сегодня

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