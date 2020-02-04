В Минздраве рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса

Пока в Украине нет системы, которая может идентифицировать вирус

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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что тест-системы для идентификации коронавируса 2019-nCoV из Китая должны поступить в Украину 5 февраля. Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов.

По словам министра, в Украине все подозрения на коронавирус сняты и случаев заболевания сейчас не фиксируется даже у тех людей, которые прибыли из Китая. Однако пока в Украине нет системы, которая может идентифицировать вирус.

"На самом деле в наших лабораторных центрах проводят несколько этапов. Сначала отсеивают обычный грипп, который сегодня распространен. Сначала у нас проводятся лабораторные исследования. И тогда, когда они не дают положительного результата, тогда уже мы имеем возможность отправлять их (результаты анализов – Ред.) за границу", - сказала Скалецкая.

Она добавила, что ВОЗ помогла закупить Украине системы идентификации коронавируса из Китая, и они уже 5 февраля будут в Киеве.

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"Со среды (5 февраля – Ред.) системы на этот китайский коронавирус непосредственно приедут в Украину. Мы уже с этой недели начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение 5 часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет. Но у нас на сегодняшний день есть много специалистов и эпидемиологов, которые по показателям и симптоматике могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус", – отметила руководитель Минздрава.

К тому же она утверждает, что даже если новый коронавирус и дойдет до Украины, то осложнения возникают лишь у каждого четвертого больного, у всех остальных – "течение обычного вируса".

Ранее сообщалось, что общее число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом, выросло до 427 человек.

Как известно, Кабмин утвердил План предотвращения занесения и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тысячи человек.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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