В Минздраве рассказали, когда в Украине будут свои ПЦР-тесты на коронавирус

Украина на следующей неделе получит 20 тысяч ПЦР-тестов отечественного производства, которыми будут тестировать украинцев на коронавирус. Об этом рассказал на брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"ПЦР-тесты мы ожидаем от украинского производителя получить в количестве 20 тысяч, которые позволят протестировать более двух миллионов исследований. Тесты должны быть на следующей неделе. Украинский производитель готов производить около тысячи ПЦР-тестов в сутки, и это позволит нам покрыть всю потребность в проведении тестирования, которое необходимо для реагирования на эпидемию", – сказал он.

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По словам Ляшко, на сегодняшний день в Украине не намного меньшее количество тестирований в сравнении с Европой, когда страны ЕС находились на таком же уровне эпидемии, как у нас сейчас.

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"Сегодня мы имеем около 250 тысяч тестов для ПЦР-диагностики, поэтому вопрос с тестированием не является проблемным. Украина готова тестировать. Мы проработали стратегию увеличения количества тестирований всех случаев, которые только возможны", – сказал замминистра и добавил, что отказ людей с подозрением на коронавирус от тестирования даже не рассматривается.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина разработала свои высокоточные тесты на коронавирус. Новая тест-система для диагностики COVID-19 на основе количественной полимеразной реакции (ПЦР) прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

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