В Минздраве рассказали, когда в Украине откроются базы отдыха

Через пару дней Украина переходит на следующий этап выхода из карантина

В Украине с 10 июня разрешат открыть базы отдыха, если в соответствующих областях будет позволять эпидемическая ситуация. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что возобновление работы баз отдыха в каждом регионе будет зависеть от эпидемической ситуации: если область будет соответствовать критериям перехода на следующий этап смягчения карантина, то только в этом случае могут открыть базы.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве заявляли, что не все регионы отвечают необходимым критериям для смягчения карантина. В черный список входят: Киев, Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Именно в этих регионах сохраняется высокая инцидентность заражений, сильно загружены больницы и есть проблемы с ПЦР-тестированием на коронавирус. В Минздраве озвучили причины увеличения случаев коронавируса в Украине.

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