Українська
$ 26,7
30
  1. Последние новости Украины

В Минздраве рассказали, когда в Украине откроются базы отдыха

8 июня, 11:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Через пару дней Украина переходит на следующий этап выхода из карантина

В Украине с 10 июня разрешат открыть базы отдыха, если в соответствующих областях будет позволять эпидемическая ситуация. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что возобновление работы баз отдыха в каждом регионе будет зависеть от эпидемической ситуации: если область будет соответствовать критериям перехода на следующий этап смягчения карантина, то только в этом случае могут открыть базы.

В тренде
Синоптики обещают украинцам жаркую неделю: прогноз

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве заявляли, что не все регионы отвечают необходимым критериям для смягчения карантина. В черный список входят: Киев, Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Именно в этих регионах сохраняется высокая инцидентность заражений, сильно загружены больницы и есть проблемы с ПЦР-тестированием на коронавирус. В Минздраве озвучили причины увеличения случаев коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин база отдыха Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 8 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 8 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 8 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 8 июня и последние данные о карантинеУкраина
После велопрогулки с журналистами Зеленский зашел в супермаркет
После велопрогулки с журналистами Зеленский зашел в супермаркетПолитика
Карантин в Житомирской области решили ужесточить
Карантин в Житомирской области решили ужесточитьДругие регионы
Эксперты по недвижимости рассказали, когда покупать квартиру и что будет с ценами
Эксперты по недвижимости рассказали, когда покупать квартиру и что будет с ценамиНедвижимость
В Павлограде расформировали отдел полиции, где обнаружили банду
В Павлограде расформировали отдел полиции, где обнаружили банду "оборотней"Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять