В Минздраве рассказали, когда в Украине ждать новой волны коронавируса

Медики готовят больницы к новой вспышке заболеваний, причем не только COVID-19

В Украине с октября может резко увеличиться количество зараженных коронавирусом, когда наступит эпидемиологический сезон острых респираторных заболеваний. Об этом рассказал на брифинге Минздрава главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Тенденции к распространению коронавирусной болезни в мире не являются позитивными и в Европе начинается вторая волна, начинается рост количества случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, существенно растет количество в Испании. Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев (коронавируса в Украине). Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение случаев именно во время эпидсезона на грипп и ГРВИ с октября и до апреля", – сказал он.

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По словам Ляшко, сейчас министром здравоохранения подготовлено поручение областным госадминистрациям подготовить места в больницах к возможному увеличению случаев гриппа и коронавируса. Также нужно обеспечить противовирусными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

"Сейчас система здравоохранения с больницами первой и второй волн справляется с текущей нагрузкой. Но мы прогнозируем увеличение количества случаев. Поэтому призываем всех соблюдать противоэпидемические нормы, вакцинироваться против инфекционных болезней", – резюмировал санврч.

Отметим, что в последние дни Украина вышла на уровень заболеваемости примерно по тысячи человек в сутки. Этот показатель держится уже не менее недели. Как сообщали новости "Сегодня", Виктор Ляшко рассказывал, когда в Украине может появится вакцина от коронавируса.

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