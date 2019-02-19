В Минздраве рассказали, когда врач имеет право нарушить медицинскую тайну

Минздрав инициировал важные изменения, которые четко очерчивают права подростков в сфере здравоохранения

Фото из открытых источников.

В Минздраве рассказали, когда врач имеет право нарушить медицинскую тайну //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bfb/981/5c6bfb98196d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bfb/981/5c6bfb98196d1.jpg 2019-02-19T14:56:31+02:00 Украина Минздрав инициировал важные изменения, которые четко очерчивают права подростков в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения Украины инициировало важные изменения, которые четко очерчивают права подростков в сфере здравоохранения. А также объяснили, что нужно знать пациенту о медицинской тайне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Под определение медицинской тайны подпадают абсолютно все аспекты, касающиеся здоровья пациента. Врач, медсестра, любой другой медицинский работник или другие лица, которым в связи с выполнением их профессиональных или служебных обязанностей стало известно о болезни, не имеет права разглашать как медицинскую, так и немедицинское информацию о состоянии здоровья человека. Такие лица не имеют права разглашать эти сведения, кроме предусмотренных законодательными актами случаев", – говорится в сообщении.

Медицинской тайной являются: факт обращения человека в лечебное учреждение за медицинской помощью; состояние здоровья человека; диагноз; обстоятельства, предшествовавшие заболеванию или спровоцировали его, функциональные особенности организма; вредные привычки, особенности психики, имущественное положение, иные сведения, полученные при медицинском обследовании, в частности информация о семейном, интимная жизнь человека, а также о состоянии здоровья родственников, близких пациента.

На работе или на учебе не имеют права требовать детальную информацию о состоянии вашего здоровья (согласно ст. 286 ГК Украины).

"Минздрав Украины инициировало важные изменения, которые четко очерчивают права подростков в сфере здравоохранении. В частности, планируется, что с 16 лет подростки имеют право на тайну о состоянии своего здоровья: родители имеют право на доступ к медицинской информации только с согласия подростков", – добавили в Минздраве.

Врач может нарушить медицинскую тайну только тогда, когда это вредит обществу или может иметь серьезные последствия для окружающих пациента.

Нарушение врачебной тайны является злоупотреблением права на информацию, что влечет гражданско-правовую ответственность.

Напомним, на прошлой неделе, 5 февраля, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука и частично запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. Суд удовлетворил заявление народного депутата и запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.

В свою очередь сама и.о. министра, комментируя решение суда, говорила, что изменения, которых Минздраву удалось достичь, поставлены под угрозу. Также по ее словам, постановление Окружного административного суда Киева относительно ее отстранения от должности блокирует доставку жизненно необходимых лекарств к пациентам.

Поэтому 14 февраля Окружной административный суд Киева отменил ограничения на исполнение обязанностей министра здравоохранения для Ульяны Супрун.

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