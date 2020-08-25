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В Минздраве рассказали, кто сможет ходить без масок в школах

25 августа, 11:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

Допуск учителей к работе будет только после измерения температуры

Министерство здравоохранения внесло изменения в противоэпидемические правила, которые будут действовать в школах с 1 сентября. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, Минздрав внес изменения после обновления рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, пообщавшись с международными экспертами и представителями Минобразования.

"У нас через неделю 1 сентября, начинается обучение в школах. Все волнуются, как будет проходить учебный процесс… Например, для учеников 1-4 классов передвижение в помещениях учреждениях образования будет разрешено без использования маски или респиратора", – отметил Степанов.

По словам министра, в регионах, которые относятся к "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности, в процессе обучения рекомендуется использовать защитные щитки, а в "желтой" или "зеленой" зоне – придерживаться соответствующей дистанции.

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"Допуск учителей к работе будет только после измерения температуры. В случае подтверждения коронавирусной болезни у кого-то из учеников, весь класс должен уйти на самоизоляцию", – добавил министр.

Ранее в Минздраве объяснили, почему на выходных фиксируют меньше новых случаев COVID-19.

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школа Минздрав коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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