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В Минздраве рассказали, кто вправе использовать экспресс-тесты на коронавирус

23 марта, 09:41

Денис Беспалов

Экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для «санитарной сортировки»

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только при ургентных случаях. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки", то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

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"Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР (полимеразной цепной реакции). После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - заявили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) из Китая партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Военный борт привез два вида тестов: для ПЦР и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

Видео: facebook.com/kirill.timoshenko

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тест карантин Минздрав Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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