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В Минздраве рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через воду в бассейне

27 июля, 05:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Возбудитель передается от человека к человеку независимо от места нахождения

Доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное нет, ведь дезинфицирующие средства пагубно на него влияют.

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Об этом заявили эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

"Нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду. Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось", – написали в публикации.

То есть возможность заразиться коронавирусом во время отдыха связана со скоплением людей. Возбудитель инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше, отметили в ЦОЗ.

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"Заразиться COVID-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Болезнь передается в основном через мельчайшие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора. То есть если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться", - добавили медики.

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Напомним, ранее врач из Харькова рассказала, где легче всего заразиться коронавирусом.

Как известно, за прошедшие сутки, 25 июля, в Украине зафиксировано 920 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных с начала эпидемии достигло 64 849.

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