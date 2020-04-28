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  1. Последние новости Украины

В Минздраве рассказали о бессимптомных носителях коронавируса в Украине

28 апреля, 10:09

Сергей Мартынец

Человек даже может не знать, что заболел на COVID-19

В Украине пока невозможно определить количество бессимптомных людей, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты). Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, очень сложно определить, сколько в Украине людей без симптомов переживают коронавирус, и объяснил, почему.

"Не существует достоверной информации относительно бессимптомности. Почему не существует? Это возможно, если будет введено ИФА-тестирование, которое сейчас проходит экспертизы, в том числе украинского производства. Мы смотрим и на ИФА-тесты иностранного производства. Но, если посмотреть на те заболевания, которые есть в Украине, которые мы фиксируем, то, действительно, есть определенное количество людей, которые полностью бессимптомно переносят коронавирусную болезнь. Мы это увидели благодаря, в том числе, расширению круга людей, которых мы начали тестировать методом ПЦР", – рассказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно главный врач Львова рассказал о коварности COVID-19. По его словам, у зараженных коронавирусом людей может не быть клинических проявлений инфекции. Он считает, что в Украине есть бессимптомные носители вируса.

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Ранее мы писали о классических симптомах коронавируса. Читайте подробней, что чувствует инфицированный человек в первые дни после заражения. Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно звонить семейному врачу и оставаться на самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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симптомы коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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