В Минздраве рассказали о ситуации со вспышкой кори в Украине

С начала вспышки корь забрала уже 31 жизни

Фото: amicopediatra.it.

В Минздраве рассказали о ситуации со вспышкой кори в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fc/6e3/5c51fc6e38669.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fc/6e3/5c51fc6e38669.jpg 2019-03-05T09:28:18+02:00 Украина С начала вспышки корь забрала уже 31 жизни

Количество случаев заболевания корью в Украине уменьшается, однако, показатели все еще значительные. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Отмечается, что корью с 28 декабря 2018 года до 1 марта 2019 года корью в Украине заболело 26544 человека.

"В период с 28 декабря 2018 года до 1 марта 2019 года корью в Украине заболело 26544 человека – 11 797 взрослых и 14 747 детей. Самые высокие показатели заболеваемости – во Львовской (всего 4021 человек: 1335 взрослых и 2686 детей), Винницкой (2339: 1014 взрослых и 1325 детей), Ровенской (2299: 808 взрослых и 1491 ребенок), Хмельницкой ( 2007: 1073 взрослых и 934 ребенка) областях и г.Киев (2310 человек: 1293 взрослых и 1017 детей)", – говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, по оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2524 человека – 1230 взрослых и 1312 детей.

С начала текущего года в Украине уже умерло уже десять человек, среди которых трое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

"За отчетную неделю в Хмельницкой области вследствие кори умер младенец 25 дней от роду. МОЗ Украины выражает соболезнования родным. Всего в этом году умерло уже десять человек, среди которых трое детей", – сообщили в Минздраве.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

С начала вспышки корь забрала уже 31 жизни.

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