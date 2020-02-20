В Минздраве рассказали об украинцах, которым отказали в эвакуации из Китая

Когда люди приезжали в аэропорт в Ухане, они перед заходом проходили осмотр медицинскими сотрудниками КНР

Трое украинцев и гражданка Казахстана, которых не смогли эвакуировать из китайского города Ухань из-за симптомов болезни, не контактировали с теми, кто прилетел в Украину. Об этом на брифинге в поселке Новые Санжары сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает LB.ua.

"Когда люди приезжали в аэропорт (Тяньхе в городе Ухань), перед заходом проходили осмотр медицинскими сотрудниками КНР. И трех украинцев не пустили внутрь аэропорта. Поэтому когда спрашивают: а ведь они там контактировали – нет не контактировали, их не пустили в аэропорт. Их забрали в изолятор и проводят медицинские обследования и дополнительные исследования", – сказал Ляшко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил об отсутствии коронавируса у снятых с рейса. В МВД отмечают, что у них была повышенная температура, но по предварительной информации, люди не были инфицированы коронавирусом, а просто имели недомогание.

Реклама

Тем временем в Новых Санжарах Полтавской области, куда в один из местных санаториев намереваются эвакуировать на карантин украинцев из Китая, число пикетирующих превысило тысячу.

Журналисты "Сегодня" разбирались, надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии.

Отметим, самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове.

Напомним, в украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета из Уханя он был единственным представителем от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.

Более детально читайте в специальном материале "Сегодня" Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама