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В Минздраве рассказали об особенностях клинических испытаний и донорства в Украине

Сегодня, 14:44

Главные условия – это добровольность и безопасность

Фото: Pixabay
В Минздраве рассказали об особенностях клинических испытаний и донорства в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6c/5ea/5c7e6c5eac092.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6c/5ea/5c7e6c5eac092.jpg Украина Главные условия - это добровольность и безопасность

Украинцы могут участвовать в клинических испытаниях и становиться донором. Главные условия – это добровольность и безопасность. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В частности, для регистрации лекарственного средства и использования его в медицинской практике проводят клинические испытания. В Украине проводятся исследования, когда безопасность лекарств и дозировки уже отработаны, а масштабные данные нужны, чтобы подтвердить эффективность и безопасность препарата. Например, таких клинических исследований в Украине ежегодно проводится около 500. Для сравнения: в Польше – 1200, в США – 14 000.

Во время клинических исследований пациент также обеспечивается препаратами сопутствующей и базовой терапии.

"Есть добровольность и возможность выйти из исследования в любой момент. Пациент принимает участие в исследовании только по собственному желанию", – убеждают в Минздраве.

Безопасность клинических исследований для пациентов гарантируется протоколом клинического исследования.
Также каждый дееспособный украинец, которому исполнилось 18 лет, имеет право быть донором крови, ее компонентов, а также органов и других анатомических материалов и репродуктивных клеток.

Напомним, что доноры Днепропетровской области сдали более 33 000 литров крови. Они помогли спасти  25 000 человек в Днепропетровской области. 

Ранее в Днепре доноры за день сдали более 100 литров крови. Около 200 человек откликнулись на просьбу медиков областной больницы имени Мечникова.

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Тег донор, Украина, исследования, МОЗ , донорство

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