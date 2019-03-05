В Минздраве рассказали об особенностях клинических испытаний и донорства в Украине
Главные условия – это добровольность и безопасность
Украинцы могут участвовать в клинических испытаниях и становиться донором. Главные условия – это добровольность и безопасность. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В частности, для регистрации лекарственного средства и использования его в медицинской практике проводят клинические испытания. В Украине проводятся исследования, когда безопасность лекарств и дозировки уже отработаны, а масштабные данные нужны, чтобы подтвердить эффективность и безопасность препарата. Например, таких клинических исследований в Украине ежегодно проводится около 500. Для сравнения: в Польше – 1200, в США – 14 000.
Во время клинических исследований пациент также обеспечивается препаратами сопутствующей и базовой терапии.
"Есть добровольность и возможность выйти из исследования в любой момент. Пациент принимает участие в исследовании только по собственному желанию", – убеждают в Минздраве.
Безопасность клинических исследований для пациентов гарантируется протоколом клинического исследования.
Также каждый дееспособный украинец, которому исполнилось 18 лет, имеет право быть донором крови, ее компонентов, а также органов и других анатомических материалов и репродуктивных клеток.
Напомним, что доноры Днепропетровской области сдали более 33 000 литров крови. Они помогли спасти 25 000 человек в Днепропетровской области.
Ранее в Днепре доноры за день сдали более 100 литров крови. Около 200 человек откликнулись на просьбу медиков областной больницы имени Мечникова.
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