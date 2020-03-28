В Минздраве рассказали, сколько миллионов украинцев переболеет новой пневмонией

Минздраве назвали вероятную число украинцев, которые переболеют коронавирус. Речь идет о количестве от 7 до 22 миллионов.

Такое количество озвучил исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья" Игорь Кузин в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Также он добавил, что коронавирус мутирует и подстраивается под организм человека, а это значит, что он может атаковать человечество ежегодно.

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Мол, иммунитет, который формируется после перенесенной инфекции, очень неустойчив. Поэтому человек, который заболел однажды, может заболеть через 3-4 месяца повторно.

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Есть и положительная новость – через мутации, о которых говорилось выше, вирус становится похожим на обычный грипп.

Тем временем, количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысяч. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который отслеживает эти данные.

Тем временем, данные ВОЗ отличаются от информации университета Джонса Хопкинса. Так, 509 164 случая заражения коронавирусом и 23 335 летальных исходов было зарегистрировано в мире 27 марта. Об этом сообщила в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения.

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