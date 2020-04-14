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В Минздраве рассказали, сколько студентов могут привлечь к борьбе с COVID-19

14 апреля, 11:44

Денис Беспалов

Студенты привлекаются на добровольных началах и не будут принимать участие в оказании медицинской помощи

Более тысячи студентов-медиков заполнили анкеты для участия в борьбе с распространением COVID-19. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мер, связанных с борьбой с COVID-19. Есть анкеты, которые студенты могут заполнять. На сегодня количество заполненных анкет от наших студентов уже около 1100", – сказал министр.

Максим Степанов подчеркнул, что студенты привлекаются на добровольных началах и не будут принимать участие в оказании медицинской помощи.

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Согласно официальным данным, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3 372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 98 человек умерли, 119 пациентов выздоровели.

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Напомним, в Минздраве рассказали, в каком случае "скорая" приедет при подозрении на COVID-19.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что во всем мире разрабатывается 70 вакцин против нового коронавируса. Три препарата уже проходят испытания на людях. Дальше всего в испытаниях продвинулась экспериментальная вакцина, разработанная зарегистрированной в Гонконге CanSino Biologics Inc и Пекинским институтом биотехнологии. Препарат находится на втором этапе исследований.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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студенты Минздрав коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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