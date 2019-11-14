В Минздраве рассказали, сколько украинцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю

До эпидемии, по словам медиков, еще далеко

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В Украине за прошедшую неделю на ОРВИ и грипп заболели 150 171 человек. Из них более 66 % – дети, сообщили в пресс-службе МОЗ.

В Минздраве отметили, что с таким показателем до эпидемии еще далеко. Среди пациентов были зарегистрированы шесть случаев гриппа и 20 – тяжелой острой респираторной инфекции. Летальных случаев за неделю не было.

"В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 34165 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 125 008 человек", – добавили в пресс-службе.

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Ранее мы сообщали, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ будет достигнут в конце ноября. Пик – январь и начало февраля. Всего будет циркулировать четыре вида гриппа.

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Также мы выясняли все про профилактику гриппа: восемь доступных продуктов для повышения иммунитета.

Кроме того, мы рассказывали, что в этом году украинцам будут доступны две вакцины против гриппа. Это трехвалентная "Джейсифлю", Южная Корея, и четырехвалентная "Вакси-грипп Тетра", Франция. Трехвалентная защищает от трех видов гриппа, соответственно четырехвалентная – от четырех.

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